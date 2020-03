Cina: coronavirus, quattro morti ma nessuna nuova infezione nell'Hubei

- La Commissione sanitaria nazionale cinese ha segnalato quattro nuovi decessi per Covid-19 nella provincia focolaio di Hubei nell'arco delle ultime 24 ore, tutte nella capitale Wuhan. Non sono stati segnalati nuovi casi di infezione nella capitale e nella provincia, secondo la commissione. Un totale di 322 pazienti affetti da Covid-19 sono stati dimessi dall'ospedale ieri nella Cina continentale. Complessivamente 75.770 pazienti sono stati dimessi dall'ospedale dopo il recupero entro la fine di ieri. A partire da inizio epidemia, nella Cina continentale sono stati complessivamente segnalati in totale 81.470 casi confermati di Covid-19 e 3.304 persone hanno perso la vita a causa della malattia.(Cip)