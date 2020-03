Cina-Italia: coronavirus, città di Shengze ha inviato 40mila mascherine a Como

- La camera di commercio nella città di Shengze, nella provincia di Jiangsu, ha assemblato 40mila mascherine e le ha inviate per via aerea a Milano con destinazione Como, per dare supporto alla città contro la pandemia di Covid-19. "Il gruppo di mascherine FFP2, tra cui 20mila maschere chirurgiche e 20mila mascherine regolari, soddisfano tutti gli standard di conformità europei", ha affermato Wang Zhenghua, segretario generale della Camera di commercio di Shengze, nella città di Suzhou. Shengze è uno dei maggiori centri di produzione tessile di seta al mondo e la base di tessitura della seta storica della Cina. La città, ha mantenuto stretti legami con l'Italia nella moda e nel design. Wang Yibing, capo del Partito comunista della municipalità di Shengze, ha detto di tenere sempre presente che Mario Boselli, presidente della Camera della moda italiana, ha approvato il piano della città di costruire una città della moda di seta quando lui e altri funzionari a Shengze hanno visitato Como a dicembre dell'anno scorso. "L'Italia ci ha fornito supporto nello sviluppo del settore della moda. Dato che l'Italia sta affrontando un momento difficile a causa della pandemia, vogliamo dare il nostro sostegno", ha detto Wang. Il funzionario ha aggiunto che prima delle donazioni a Milano, Shengze ha spedito diecimila mascherine FFP2 e 20 termometri frontali a Como il 13 marzo scorso.(Cip)