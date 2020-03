Hong Kong: coronavirus, governo annuncia nuovo supporto finanziario contro pandemia

- Il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong adotterà una serie di misure tra cui il lancio di un secondo round di fondi anti-epidemia per sostenere le imprese e i residenti colpiti dalla Covid-19. Lo ha dichiarato ieri il segretario capo del governo Matthew Cheung. "Alla luce della rapida crescita dei casi confermati di Covid-19 a Hong Kong, il governo ha introdotto nuove misure per limitare le riunioni pubbliche e chiudere alcuni luoghi", ha affermato Cheung nel suo blog. Queste misure, che hanno inevitabilmente interessato alcuni settori, erano necessarie per prevenire la diffusione della malattia. "Il governo fornirà un sussidio finanziario per proteggere i lavoratori e quei settori interessati", ha detto il funzionario. (segue) (Cip)