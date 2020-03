Hong Kong: coronavirus, governo annuncia nuovo supporto finanziario contro pandemia (3)

- Il segretario ha aggiunto che se l'epidemia non viene controllata in modo efficace, potrebbe non solo mettere in pericolo la salute e la sicurezza della vita dei residenti di Hong Kong, ma sarà anche un duro colpo per le attività economiche e commerciali. Chan ha affermato che quanto più rapidamente Hong Kong può tenere sotto controllo l'epidemia, la vita quotidiana e le attività commerciali dei residenti precedenti di Hong Kong torneranno alla normalità e la fiducia, l'economia e l'occupazione di Hong Kong precedenti miglioreranno. "Il governo di Hong Kong manterrà il proprio impegno a continuare a sostenere i settori colpiti dall'epidemia e le misure di prevenzione dell'epidemia, e in particolare i lavoratori interessati, e incoraggiare datori di lavoro e dipendenti a superare le difficoltà insieme", ha affermato Chan. (Cip)