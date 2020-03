Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, lunedì 30 marzo, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 16.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1484m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: una circolazione di aria più fredda in approfondimento sull' Italia determina una giornata instabile con piogge ed acquazzoni; nevicate in montagna ma con tendenza a quota neve in calo fino in collina. Clima freddo, calo termico generalizzato e ventilazione più vivace settentrionale. Fenomeni meno probabili in Liguria con venti sostenuti di tramontana. Mosso il mar ligure. (Rpi)