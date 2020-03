Hong Kong: coronavirus, 59 nuovi casi di infezione portano il totale a 641

- Il Centro per la protezione della salute (Chp) di Hong Kong ha riportato 59 nuovi casi confermati di Covid-19 nel pomeriggio di ieri, portando a 641 il totale dei casi confermati nella regione. "I 59 nuovi casi sono relativi a 30 uomini e 29 donne di età compresa tra gli 11 e 77 anni. Tra questi, 40 persone hanno avuto una storia di viaggio durante il periodo di incubazione, inclusi 18 studenti che avevano studiato all'estero", ha riferito Chuang Shuk-kwan, Responsabile della sezione sulle malattie trasmissibili del Chp. Per gli altri 19 pazienti confermati che non avevano una storia di viaggio, sette erano contatti stretti di alcuni pazienti confermati in precedenza, e almeno tre erano collegati a situazioni che avevano riportato casi confermati in precedenza. Le fonti di sei infezioni non sono state ancora scoperte. (segue) (Cip)