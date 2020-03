Hong Kong: governo al lavoro per riportare a casa concittadini bloccati in Perù e Marocco

- Il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong si è messo in contatto con l'Ufficio del Commissario del ministero degli Esteri cinese e le ambasciate cinesi in Perù e Marocco per riportare a casa i residenti di Hong Kong ancora bloccati in loco. Lo ha annunciato un portavoce del governo. A partire da ieri a mezzogiorno, il dipartimento per l'Immigrazione ha ricevuto 86 richieste di assistenza da residenti di Hong Kong bloccati in Perù, tra cui oltre 30 membri di una comitiva turistica. Cinque di coloro che hanno cercato assistenza hanno già lasciato il Perù, secondo un comunicato stampa del governo dell'ex colonia britannica. Per i residenti di Hong Kong rimasti, il governo ha contattato l'ambasciata cinese in Perù e un certo numero di compagnie aeree per garantire le prenotazioni dei voli o organizzare un volo di rientro e presentare le richieste necessarie alle autorità locali, ha riferito il portavoce. (segue) (Cip)