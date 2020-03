Hong Kong: governo al lavoro per riportare a casa concittadini bloccati in Perù e Marocco (2)

- Il governo di Hong Kong sta attivamente dando seguito alla questione e, una volta elaborato il relativo accordo, comunicherà quanto prima ai residenti di Hong Kong interessati le ultime informazioni sui voli, ha aggiunto il portavoce. Nel frattempo, il dipartimento immigrazione ha ricevuto richieste di assistenza da 150 residenti di Hong Kong bloccati in Marocco. Tra questi, 70 provengono da un gruppo turistico, ha spiegato il portavoce. A partire da ieri mezzogiorno, 113 residenti di Hong Kong sono già tornati in città con voli diversi o hanno ottenuto accordi per il ritorno. I 37 residenti di Hong Kong che rimangono in Marocco si trovano principalmente nelle città di Casablanca e Marrakech. Il governo dell'ex colonia britanica sta seguendo attivamente l'ambasciata cinese in Marocco e un certo numero di compagnie aeree per compiere ogni sforzo per garantire le prenotazioni dei voli o organizzare un volo per il ritorno dei residenti bloccati di Hong Kong. Il portavoce informerà quanto prima i residenti di Hong Kong interessati delle ultime informazioni sui voli. (Cip)