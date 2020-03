Taiwan: coronavirus, 15 nuovi casi di infezione portano il totale a 298

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindici nuovi casi di infezione da Covid-19 sono stati confermati a Taiwan nelle ultime 24 ore, portando a 298 il numero totale dall'inizio della pandemia. Lo ha dichiarato il Centro di comando centrale per l'epidemia di Taiwan (Cecc). "Tutti i nuovi pazienti, nove uomini e sei donne, sono taiwanesi", ha affermato il ministro della salute Chen Shih-chung, a capo del Cecc. "Dei 15 nuovi casi, 14 sono stati importati, mentre l'altro non ha avuto alcuna storia recente di viaggi all'estero", ha spiegato Chen. Il caso locale, una donna di 40 anni, ha iniziato a mostrare sintomi di febbre e rinite il 22 marzo, dopo che suo marito è tornato da un viaggio con un gruppo turistico in Spagna e Portogallo tra il 7 e il 16 marzo, ha riferito il Cecc. Il marito ha iniziato a manifestare sintomi il 23 marzo e si ritiene che abbia infettato sua moglie attraverso uno stretto contatto fisico. Nel frattempo, gli altri 13 pazienti che avevano contratto la Covid-19 all'estero sono tornati tutti a Taiwan nel periodo compreso tra il 14 e il 27 marzo e hanno riferito che i loro sintomi sono iniziati tra il 15 febbraio e il 25 marzo, ha dichiarato il centro. I paesi che avevano visitato o in cui avevano lavorato erano Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Turchia, Marocco, Tunisia, Indonesia, Stati Uniti, Regno Unito e Filippine, secondo il Cecc.(Cip)