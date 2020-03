Energia: Cina, Sinopec registra calo degli utili dell'8,7 per cento nel 2019

- La China Petrochemical Corporation (Sinopec), la più grande raffineria di petrolio della Cina, ha visto diminuire i suoi profitti netti nel 2019. Secondo quanto riferito dalla stessa società nella giornata di ieri in un rapporto depositato presso la Borsa di Shanghai, gli utili netti attribuibili agli azionisti si sono attestati a 57,59 miliardi di yuan (circa 8,1 miliardi di dollari) nel 2019, in calo dell'8,7 per cento su base annua. Le entrate operative totali sono ammontate a quasi 2.970 miliardi di yuan (418,4 miliardi di dollari), con un aumento del 2,6 per cento su base annua. I ricavi delle vendite di prodotti petroliferi raffinati sono diminuiti, principalmente trascinati dal calo dei prezzi del petrolio, ha affermato la società. L'utile per azione è stato di 0,48 yuan (0,067 dollari). (Cip)