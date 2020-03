Coronavirus: Accademia delle scienze russa, in fase di sviluppo tre potenziali vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre potenziali vaccini contro il coronavirus sono in fase disviluppo in Russia grazie alla partecipazione di esperti dell'Accademia delle scienze russa. Lo ha detto all’agenzia di stampa russa “Sputnik” il vicepresidente dell'Accademia, Vladimir Chekhonin. "Spero e sono certo che alla fine avremo il nostro vaccino ad ampio spettro di efficacia, non solo per il Covid-19, ma che, come ho detto, coprirà tutta una serie di altre infezioni da coronavirus", ha detto Chekhonin. Il rappresentante dell’Accademia russa ha aggiunto che i potenziali vaccini contro il coronavirus, che sono in fase di sviluppo in tre diverse istituzioni, hanno già attirato l'attenzione del ministero della Sanità russo. Secondo Chekhonin due dei vaccini sono a base proteica, di cui uno utilizza le proteine ricombinanti del coronavirus. (Rum)