Arabia Saudita: Emirati condannano attacchi missilistici Houthi

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno condannato "fermamente i tentativi della milizia terroristica Houthi di colpire le aree civili di Riad e Jizan”, nel Regno dell'Arabia Saudita, con due missili balistici che la difesa aerea saudita ha intercettato lo scorso 28 marzo. In una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di Abu Dhabi, gli Emirati Arabi Uniti hanno rinnovato la loro "piena solidarietà" al Regno in relazione a questi attacchi "terroristici contro i civili che sono una minaccia alla sua sicurezza e stabilità". La nota, ripresa dall'agenzia di stampa emiratina "Wam", ha sottolineato che la sicurezza degli Emirati Arabi Uniti e la sicurezza del Regno dell'Arabia Saudita "sono indivisibili e che qualsiasi minaccia o pericolo per il Regno è considerato dallo come una minaccia al sistema e alla sicurezza e stabilità degli Emirati". (segue) (Res)