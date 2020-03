Nord Macedonia: a Bruxelles cerimonia ufficiale per ingresso di Skopje nella Nato

- Si tiene oggi a Bruxelles la cerimonia di alza bandiera per l'ingresso ufficiale della Macedonia del Nord nella Nato. La cerimonia si svolgerà presso la sede della Nato alla presenza del segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, del presidente del Comitato militare della Nato, Stuart Peach, e dell'incaricato d'affari della delegazione della Macedonia del Nord presso la Nato, Zoran Todorov. La bandiera della Macedonia del Nord sarà alzata simultaneamente alle operazioni di comando alleate di Mons, in Belgio, e al comando alleato della trasformazione a Norfolk, negli Stati Uniti. Lo scorso 27 marzo la Macedonia del Nord è diventata il 30mo membro della Nato. Lo ha comunicato l'Alleanza atlantica con una nota stampa in cui ha spiegato che il paese ha depositato oggi il suo strumento di adesione al Trattato del Nord Atlantico presso il Dipartimento di Stato Usa di Washington. (segue) (Beb)