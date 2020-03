Yemen: Tv Houthi, meglio morire al fronte che con il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie ribelli Houthi dello Yemen stanno sfruttando la pandemia del coronavirus e la paura degli yemeniti della sua possibile diffusione nel paese, per invitarli al fronte e combattere contro l'esercito regolare e la Coalizione araba. Uno dei telepredicatori più famosi di Sana'a, opinionista in molte trasmissioni delle emittenti filo Houthi, Shafia Nasher, è intervenuto in una trasmissioni dell'emittente di Sana'a, "Al Lahza Tv" per parlare di coronavirus. Così come si vede dai video rilanciati su Twitter dal ministro dell'Informazione yemenita, Moammar al Erani, in una di queste trasmissioni Nasher spiega per quale motivo bisogna sfruttare l'occasione data dalla pandemia da coronavirus per imbracciare il fucile e andare al fronte a combattere contro l'esercito yemenita. Rivolgendosi ai telespettatori, il predicatore e opinionista yemenita ha spiegato che "il fronte di combattimento è un luogo sicuro dal coronavirus, in quanto non vi è alcuna mescolanza tra i combattenti". Inoltre "la morte sul fronte di battaglia è migliore rispetto alla prospettiva di morire soffocati come un cammello". Nasher ha aggiunto, rivolgendosi agli yemeniti, "ti facilitiamo le cose e ti porteremo alla morte, piuttosto che subire la morte come delle pecore intrappolate a casa". Il ministro Al Erani ha commentato questo video con un post su Twitter spiegando che “la proposta rivela la bruttezza, la criminalità e la violenza della milizia Houthi, che usa i cittadini sul fronte con indifferenza, disinteressandosi del loro destino. Sfruttano anche la pandemia globale per i propri obiettivi di stabilizzazione del loro colpo di stato volto a trasformare lo Yemen in piattaforma per colpire i paesi vicini e disturbare la sicurezza della regione e del mondo", riferendosi al recente lancio di missili balistici sulle città dell'Arabia Saudita. Il ministro spera che questa proposta "sia sufficiente per spingere le organizzazioni internazionali, l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Unicef a rivedere il loro metodo di lavoro nelle aree controllate dalla milizia Houthi e lavorare per attuare progetti diretti nell'interesse dei cittadini e non consegnare gli aiuti a questa milizia criminale, che dimostra ogni giorno che è solo un gruppo terroristico". (Res)