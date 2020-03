India: coronavirus, 1.171 casi e 29 decessi (2)

- Dal 25 marzo e per 21 giorni in tutto il paese è entrato in vigore il protocollo di emergenza, già adottato precedentemente da molti Stati della federazione indiana, che prevede il blocco di ogni attività, servizio e spostamento non essenziale. Inoltre, l’India ha prorogato fino al 15 aprile la chiusura agli aerei civili internazionali per il traffico passeggeri inizialmente prevista dal 22 al 29 marzo. Dal divieto sono esclusi i voli per il trasporto di merci. Ieri il ministro delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, ha annunciato un pacchetto di misure del valore complessivo di 1.700 miliardi di rupie (quasi 20,59 miliardi di euro) per far fronte all’emergenza, indirizzato prevalentemente agli operatori sanitari e alle categorie vulnerabili. (segue) (Inn)