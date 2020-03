Coronavirus: scambio di ringraziamenti fra premier albanese Rama e Di Maio

- Senza l’Italia la battaglia contro il coronavirus non la vince nessuno. Lo ha scritto il premier albanese, Edi Rama, commentando il post di ringraziamento del ministro degli Esteri Luigi Di Maio per gli aiuti sanitari giunti dal paese balcanico a sostegno dell’Italia. “Se vince l’Italia, vince l’Albania, l’Europa e il mondo, senza l’Italia non vince proprio nessuno”, ha scritto il primo ministro albanese. Di Maio ha quindi risposto a Rama, ringraziandolo nuovamente e ribadendo la solida amicizia fra i due paesi: “I nostri due popoli fratelli per sempre”. (Res)