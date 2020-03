Cina: Bank of China incrementa utili del 4,9 per cento nel 2019

- La Bank of China (Boc), uno dei quattro maggiori istituti di credito del paese, ha registrato utili in crescita del 4,9 per cento nel 2019, raccogliendo profitti netti per 201,89 miliardi di yuan (circa 28,5 miliardi di dollari). Lo si apprende dal rapporto finanziario della banca depositato alla Borsa di Shanghai. Nello stesso periodo, gli utili netti attribuibili agli azionisti sono aumentati del 4,06 per cento a 187,4 miliardi di yuan (26,4 miliardi di dollari). "La prestazione costante può essere attribuita a diversi fattori, tra cui i ricavi delle attività salutari, che sono saliti dell'8,94 per cento a 549,2 miliardi di yuan (circa 77,4 miliardi di dollari), secondo Wang Jiang, presidente della banca. Le attività totali sono aumentate del 7,06 per cento a 22.770 miliardi di yuan (oltre 3.208 miliardi di dollari) entro la fine del 2019. Alla fine dello scorso anno, la percentuale dei crediti in sofferenza si attestava all'1,37 per cento, in calo di 0,05 punti percentuali rispetto alla fine dell'anno precedente.(Cip)