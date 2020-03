Coronavirus: dalla tv algerina video messaggio all’Italia, "avete dato una lezione al mondo intero" - Video

- Il sottosegretario di Stato algerino incaricato della produzione culturale, Salim Dada, ha lanciato un messaggio di solidarietà al popolo italiano in diretta televisiva sul canale nazionale “Echorouk”. “Ai miei amici e fratelli in Italia: siamo con voi di cuore in questo periodo molto difficile. L’Italia ha spesso pagato un prezzo alto per le epidemie, le guerre e terremoti. Il genio italiani rinasce ogni volta. Siete sempre capaci di dare una lezione al mondo”, ha detto Dada in lingua italiana. L’esponente del governo algerino, infatti, parla fluentemente la nostra lingua grazie agli studi presso il Conservatorio di Torino nel 2008-2010 compiuti grazie a una borsa di studio messa a disposizione dal governo italiano.(Ala)