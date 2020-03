Business news: Brasile, stima inflazione per il mese di marzo allo 0,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice nazionale di inflazione quindicinale in Brasile (Ipca-15), considerato anteprima dell'inflazione ufficiale del paese, si è attestato allo 0,2 per cento a marzo. Lo rende noto l'Istituto nazionale brasiliano di statistica (Ibge). Il risultato di marzo è il più basso mai registrato dall'approvazione del Piano Real nel 1994. Nel mese di marzo dello scorso anno l'indice aveva registrato una crescita dello 0,54 per cento. L'indice accumula un aumento dello 0,95 per cento nei primi 3 mesi dell'anno. Negli ultimi 12 mesi, l'incremento accumulato si è attestato al 3,67 per cento. Nei dodici mesi immediatamente precedenti l''inflazione aveva segnato una crescita del 4,21 per cento. Secondo l'Ibge, il risultato è stato favorito dalla caduta dei prezzi dei biglietti aerei (-16,88 per cento). (Res)