Business news: Colombia, coronavirus, governo annuncia altre misure per mitigare impatti economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia ha annunciato nuove misure economiche per mitigare gli effetti della pandemia del nuovo coronavirus. Le misure si aggiungono a quelle varate dal presidente Ivan Duque la scorsa settimana. Tra i provvedimenti annunciati, riassume il quotidiano “El Espectador”, quello che consente a chi ha perso l’impiego di accedere al salario minimo per un periodo di tre mesi e la proroga di alcune imposte alle imprese per tutto il periodo dell’emergenza, a condizione che non licenzino i lavoratori. Prevista anche la possibilità di prorogare il pagamento delle bollette e il riallaccio gratuito dei servizi di elettricità e gas, oltre a quello dell’acqua già annunciato la settimana scorsa. Viene inoltre introdotto un “periodo di grazia” di sei mesi per i pagamenti dei mutui. (Res)