Business news: Brasile, coronavirus, governo anticipa parte del sussidio disoccupazione a chi subisce riduzione orari di lavoro

- Il ministero dell'Economia brasiliano ha annunciato che garantirà un anticipo del 25 per cento del sussidio di disoccupazione ai lavoratori che soffriranno riduzioni dell'orario di lavoro o dei salari a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus. L'aiuto varrà solo per coloro che guadagnano fino a due salari minimi ed è valido solo per tre mesi. "La nostra idea è favorire un accordo tra azienda e dipendente affinché siano tutelati i posti di lavoro, gli introiti dell'azienda, la produzione per il bene dell'economia del paese", ha affermato il sottosegretario speciale per la sicurezza sociale e il lavoro del ministero dell'Economia, Bruno Bianco. (Res)