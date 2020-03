Business news: Panama, coronavirus, transito navi da crociera in calo del 18 per cento

- Il numero di navi da crociera che transiteranno nel canale di Panama diminuirà del 18 per cento di qui ad aprile, a causa della pandemia del nuovo coronavirus. Lo ha reso noto l’Autorità del canale di Panama (Acp), secondo quanto riferisce il quotidiano “La Prensa”. Per la stagione 2018-2019, era stato previsto il transito di 258 crociere, ma a causa della pandemia solo 209 hanno attraversato il canale. L’Acp ha reso noto di avere ricevuto 35 cancellazioni a causa della pandemia, mentre altre 14 prenotazioni sono in sospeso. (Res)