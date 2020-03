Business news: Brasile, coronavirus, ministero Salute stanzia 110 milioni di euro per emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute brasiliano ha stanziato altri 600 milioni di real (l'equivalente di 110 milioni di euro) per rafforzare il piano di emergenza conto la pandemia del nuovo coronavirus. Si tratta del secondo importante stanziamento dopo quello da 400 milioni di real (72 milioni di euro) disposto questo mese. I fondi saranno ripartiti tra stati e municipi impegnati in prima linea nelle azioni di contenimento della diffusione del virus. Le risorse saranno distribuite in maniera proporzionale al numero di abitanti in ciascuno stato. Anche in questo caso, secondo le indicazioni del ministero della Salute, ciascuno stato potrà decidere in che misura distribuire i fondi tra i vari municipi in base alle necessità. Il denaro potrà essere utilizzato in azioni di assistenza, o per aumentare la capacità ricettiva degli ospedali o per istituire nuovi centri medici dove curare i malati della Covid-19. Ad oggi nel paese si contano 2.598 casi di contagio e almeno 63 morti. (Res)