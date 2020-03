Business news: Brasile, Banca centrale riduce a zero la stima di crescita del Pil 2020

- La Banca centrale brasiliana (Bc) ha ridotto a zero la proiezione di crescita del prodotto interno lordo (Pil) nel 2020, sottolineando che la situazione economica nel paese è subordinata ai "significativi" impatti economici derivanti dalla pandemia di coronavirus. A dicembre la stima della Bc prevedeva una crescita del Pil del 2,2 per cento. Secondo quanto riportato nel rapporto trimestrale sull'inflazione pubblicato oggi, tuttavia, "a influire sulle aspettative negative di performance dell'attività nel primo trimestre 2020 hanno pesato anche i risultati inferiori alle attese sugli indicatori economici alla fine del 2019 ", ha affermato la Bc in una nota. (Res)