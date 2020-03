Business news: Ecuador, Fmi esamina richiesta di finanziamento rapido per emergenza coronavirus

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) analizza una richiesta di aiuto finanziario presentata dal governo ecuadoriano per fare fronte all'emergenza del nuovo coronavirus. Lo ha detto la direttrice generale dell'organismo multilaterale, Kristalina Georgeva, senza specificare l'importo della richiesta. Il governo del presidente Lenin Moreno ha manifestato l'intenzione di "ottenere il nostro appoggio finanziario attraverso lo strumento Rapid Financing Instrument (Rfi) del Fondo" si legge in una nota. "La nostra squadra sta lavorando in maniere solerte per rispondere alla richiesta", prosegue Georgeva annunciando un lavoro parallelo portato avanti con le autorità ecuadoriane per raggiungere un nuovo accordo di tipo Extended Fund Facility (Eff), "con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico dell'Ecuador, rafforzare la dollarizzazione e garantire aiuti alla popolazione, specialmente quella più vulnerabile". (Res)