Business news: Panama, coronavirus, sospese per un mese attività nel settore delle costruzioni

- Il presidente di Panama, Laurentino Cortizo, ha decretato che a partire dalla mezzanotte del 25 marzo, verranno sospese per 30 giorni tutte le attività nel settore delle costruzioni su tutto il territorio nazionale. La misura fa parte dei provvedimenti adottati per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus nel paese. Dirigenti della Camera delle costruzioni (Capac) e del Sindacato dei lavoratori dell’industria delle costruzioni (Suntracs), hanno fatto sapere che dopo una serie di riunioni con le autorità, sono riusciti a raggiungere un accordo per fermare temporaneamente i progetti attualmente attivi. Le imprese che infrangeranno il decreto di sospensione dovranno pagare una sanzione di 100 mila dollari oltre al sequestro dei materiali. (Res)