Business news: Coronavirus, Brasile azzera tariffa importazione per altri 61 prodotti sanitari

- Il ministero dell'Economia brasiliano ha azzerato le tariffe di importazione relative a 61 prodotti medici e ospedaliere riconosciuti come necessari nella lotta contro la diffusione del coronavirus e utili per la cura dei pazienti affetti da Covid-19. L'elenco comprende prodotti come kit per il test sul coronavirus, clorochina, idrossiclorochina, alcool etilico, apparecchiature per l'ossigenazione e dispositivi di respirazione artificiale. Questi prodotti avevano dazi di importazione fino al 35 per cento. La nuova misura amplia la lista dei 50 prodotti sui quali lo scorso 17 marzo erano già state azzerate le tariffe. Le tariffe di importazione rimarranno a zero fino al 30 settembre. (Res)