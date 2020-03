Difesa: coronavirus, Esercito e Aeronautica trasportano materiale sanitario in diverse regioni d'Italia

- L'Esercito italiano con un velivolo Dornier decollato questa mattina dall'aeroporto militare di Ciampino diretto a Catania, ha trasportando materiali sanitari necessari a medici ed infermieri dei diversi ospedali dell'isola. Il volo, si legge in un comunicato dello Stato maggiore della Difesa, è stato disposto nell'ambito delle attività di supporto, fortemente volute dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, messe in campo dalle Forze armate in concorso al dipartimento della Protezione civile e agli altri dicasteri impegnati per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Inoltre, due velivoli dell'Aeronautica militare trasporteranno stasera da Fiumicino mascherine ed altro materiale sanitario per un peso complessivo pari a 5.500 chilogrammi da distribuire in Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Nello specifico, un C-130J sarà utilizzato per il trasporto del materiale verso gli aeroporti di Torino Caselle e Malpensa mentre, contemporaneamente, un C-27J trasporterà generi sanitari verso l'aeroporto di Venezia. L'emergenza Covid-19 ha messo in campo uno sforzo importante delle Forze armate con l'intervento di oltre 10 mila militari, gestiti e coordinati dal Comando operativo di vertice interforze (Coi) della Difesa, che dall'inizio dell'emergenza hanno concorso nell'applicazione delle necessarie misure di contrasto al Covid-19. All'impegno del personale si è aggiunto anche l'importante sforzo logistico che fino ad oggi ha visto l'impegno complessivo di oltre 800 mezzi di vario tipo oltre a circa 6.750 posti letti distribuiti nelle strutture militari rese disponibili per l'emergenza su tutto il territorio nazionale. (Com)