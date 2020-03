Business news: Argentina, coronavirus, presidente Fernandez non esclude prolungamento quarantena

- Il presidente argentino Alberto Fernandez non ha escluso un eventuale prolungamento oltre il 31 marzo dello stato di quarantena generale in caso di necessità per contenere la diffusione del nuovo coronavirus nel paese. Lo ha dichiarato in un'intervista televisiva al canale "America", nella quale ha invece escluso per il momento la possibilità di decretare anche il coprifuoco. "Non è una misura che stiamo considerando in questo momento", ha detto Fernandez, che ha invece affermato che non esiterà a prolungare la quarantena "nel caso fosse necessario". Il presidente ha quindi anticipato che verranno annunciate ufficialmente oggi ulteriori misure per moderare l'impatto della sospensione delle attività nel settore autonomo. Su questo fronte è allo studio l'assegnazione di un contributo fisso e la decisione di vietare la sospensione dei servizi di luce, acqua, gas, internet e tv via cavo. (Res)