Business news: Uruguay-Brasile, coronavirus, concordata chiusura frontiere con regime speciale per residenti

- I governi di Uruguay e Brasile hanno deciso in forma bilaterale di decretare la chiusura delle frontiere per 30 giorni come misura di contenimento e prevenzione della diffusione del nuovo coronavirus. La decisione è stata comunicata in Uruguay dal ministro degli Esteri, Ernesto Talvi, mentre in Brasile la disposizione è già stata pubblicata nel pomeriggio di ieri (ora locale) nella Gazzetta Ufficiale. "Abbiamo lavorato durante tutto il fine settimana con le autorità brasiliane per concordare un regime speciale tra i nostri due paesi che condividono una frontiera molto estesa e dove brasiliani e uruguaiani coesistono in città che sono di fatto bi-nazionali", ha dichiarato Talvi alla stampa. La misura, ha spiegato Talvi, prevede che potranno attraversare la frontiera solo cittadini uruguaiani o brasiliani o stranieri residenti in uno dei due paesi, mentre godranno di un regime speciale di esenzione i cittadini che possano accreditare residenza nelle diverse città di frontiera. (Res)