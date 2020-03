Business news: Messico, coronavirus, Moody’s prevede contrazione del 3,7 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia messicana registrerà nel 2020 una contrazione del 3,7 per cento, a causa degli effetti dell’emergenza legata al nuovo coronavirus. Lo rende noto l’agenzia di rating internazionale Moody’s, secondo quanto riporta il quotidiano “Milenio”. L’agenzia aveva inizialmente previsto per il paese una crescita dello 0,9 per cento quest’anno ma, si legge in un’informativa diffusa oggi, la pandemia causerà uno shock senza precedenti per l’economia globale nel primo semestre dell’anno; semestre in cui si prevede per l’economia messicana una contrazione del 5,2 per cento. Secondo l’agenzia il paese vedrà un lieve recupero nel 2021, con una crescita dello 0,9 per cento. (Res)