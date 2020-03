Business news: Argentina, Istituto nazionale di statistica, Pil al -2,2 per cento nel 2019

- Il Prodotto interno lordo (Pil) in Argentina nel 2019 ha registrato una contrazione del 2,2 per cento. E' questo il dato ufficiale sul risultato economico dell'ultimo anno della presidenza di Mauricio Macri, diffuso dall'Istituto nazionale di statistica (Indec). Unica voce a registrare un incremento nel 2019 è stata quella dell'export, che ha segnato un +9,4 per cento rispetto all'anno precedente. Di contro le importazioni hanno registrato un crollo del 18,7 per cento, così come gli investimenti privati (-15,9 per cento), il settore finanziario (-11,5 per cento), il commercio (-7,8 per cento), il consumo privato(-6,4 per cento), e il settore delle costruzioni (-5,5 per cento). Nel 2019 il consumo privato ha rappresentato il 64,4 per cento del totale del Pil confermandosi come principale motore dell'economia del paese. (Res)