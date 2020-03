Coronavirus: Repubblica Ceca, Nato coordina consegne aiuti sanitari a Spagna e Italia

- Un aereo cargo C-130 dell'Aeronautica spagnola con a bordo 10 mila tute mediche protettive donate dalla Repubblica Ceca ha raggiunto la Spagna domenica (29 marzo 2020) nell'ambito degli sforzi alleati per combattere gli effetti della pandemia di coronavirus. L'aereo, che trasportava anche 90 respiratori, è atterrato alla base aerea di Torrejon per consentire una nuova distribuzione di tali forniture da parte delle autorità spagnole. Un'ulteriore consegna di attrezzature mediche dalla Repubblica Ceca, tra cui altre 10 mila tute mediche protettive, arriverà domani a Milano. La Spagna e l'Italia hanno richiesto assistenza attraverso il Centro di coordinamento euroatlantico di risposta alle catastrofi (Eadrcc) per ricever forniture mediche come dispositivi di protezione individuale, respiratori, maschere e kit di test. Il centro della Nato ha trasmesso le richieste agli alleati e ai partner della Nato, che forniscono assistenza su base bilaterale. L'Eadrcc è il principale meccanismo di risposta alle catastrofi della Nato. "Il Centro opera 24 ore su 24, sette giorni su sette, coordinando le richieste degli alleati e dei partner della Nato, nonché offerte di assistenza per far fronte alle conseguenze di gravi crisi come la pandemia di Covid-19", ha affermato la portavoce della Nato, Oana Lungescu, aggiungendo: "Siamo grati alla Repubblica Ceca per questo generoso aiuto bilaterale ad altri alleati della Nato: questo è un atto di solidarietà". (Beb)