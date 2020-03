Russia: fonti Duma, agenda parlamentare resta intatta nonostante regime di quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di stato, la Camera bassa del parlamento russo, continuerà a lavorare secondo il vecchio programma, nonostante la decisione di disporre il regime di isolamento per la città di Mosca nel tentativo di contenere la pandemia di coronavirus. Lo ha detto a "Sputnik" Mikhail Romanov, vice presidente del comitato per i regolamenti della Duma. "Per quanto ne so, nulla è cambiato nel programma delle operazioni della Duma di Stato. Prima di tutto, martedì abbiamo un fitto programma di incontri. Si tratta di progetti di legge volti, tra l'altro, a combattere il coronavirus", ha detto Romanov. In precedenza il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, aveva annunciato che la città sarà in regime di isolamento a partire da domani. Secondo quanto si apprende dall'ufficio del sindaco, sarà possibile lasciare il proprio appartamento solo per motivi di lavoro, recarsi alla rivendita alimentare o alla farmacia più vicini o per sottoporsi a interventi sanitari d’emergenza. Sarà consentito inoltre di smaltire i rifiuti e le passeggiate per gli animali domestici, mentre sarà completamente vietato il traffico in entrata e uscita dalla città. Per le persone che hanno perso delle opportunità lavorative a causa del blocco sono previsti infine dei risarcimenti che verranno erogati dal comune di Mosca. “Sono misure dure ma sono nell’interesse dei moscoviti”, ha detto pochi minuti fa il portavoce presidenziale, Dmitrij Peskov, commentando le notizie del lockdown della città. (Rum)