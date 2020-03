Russia: sindaco di Mosca, saranno emessi pass speciali per lasciare le proprie abitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Mosca appronteranno misure volte a garantire il rispetto del regime di autoisolamento, compresa l'emissione di pass speciali ai cittadini per lasciare le proprie abitazioni. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa, Sergej Sobjanin, nel comunicato che accompagna il decreto che stabilisce il regime di quarantena per la città, pubblicato oggi. "Nei prossimi giorni - dopo aver messo in atto misure tecniche e organizzative - sarà possibile uscire solo in possesso di un pass speciale secondo le modalità stabilite dal governo di Mosca. Durante la prossima settimana verrà implementato un sistema intelligente di monitoraggio del rispetto del regime di isolamento domestico e delle regole stabilite per la circolazione dei cittadini. A poco a poco, ma costantemente, rafforzeremo il controllo necessario in questa situazione", ha dichiarato Sobjanin. Per le strade, nei negozi, sui mezzi di trasporto e in altri luoghi pubblici i cittadini saranno tenuti ad osservare la distanza sociale da altre persone di almeno 1,5 metri. L'eccezione è solo per i taxi", si legge nel documento.(Rum)