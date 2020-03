Coronavirus: a Velletri tre nuovi casi di positività a virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dai dati inviati dalla Asl registriamo" a Velletri "3 nuovi casi di persone positive" al coronavirus, "per completezza dell’informazione è importante sapere che le comunicazioni che arrivano al comune fanno riferimento ai dati ufficiali ovvero dopo la fine dell’iter di valutazione medica, pertanto in alcuni casi la positività al covid-19 la registriamo con un ritardo di qualche giorno". Lo si legge sul sito internet del Comune di Velletri. (Com)