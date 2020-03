Business news: Colombia, coronavirus, Corficolombiana prevede crescita zero nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia registrerà crescita zero, con possibile recessione nel 2020. E’ la previsione di Corficolombiana, società colombiana che si occupa di soluzioni finanziarie. “Supponendo che il paese riesca ad appiattire la curva di contagio nella seconda metà di aprile, prevediamo una contrazione economica nella prima metà dell'anno e un rimbalzo nella seconda", spiega la società in un’informativa ai clienti, ripresa dalla stampa locale. Secondo Corficolombiana le misure adottate dal governo sono adeguate, ma è necessario fare di più per affrontare le ricadute economiche dell’emergenza. (Res)