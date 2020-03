Business news: Coronavirus, presidenti di Brasile e Messico, non spegnere i motori dell'economia

- Lavorare per contenere l'emergenza sanitaria legata alla pandemia del nuovo coronavirus ma ritardare il più possibile, se non evitare, lo spegnimento dei motori dell'economia. È la strada - che con passo diverso - hanno sin qui seguito il brasiliano Jair Bolsonaro e il messicano Andres Manuel Lopez Obrador, presidenti delle due maggiori economie dell'America latina. In una regione sempre più segnata dalle tante "serrate" disposte dai governi, il Messico tiene ancora aperte le frontiere e solo da oggi, forte di un calcolo sulla possibile evoluzione dei contagi, inizia a implementare le misure di "distanziamento sociale" altrove portate alle estreme conseguenze. Il presidente del Brasile, da parte sua, continua a predicare la necessità "contro tutti e tutto" di non cedere "al panico" e varare misure in base alla "reale" emergenza, con un appello rivolto anche agli amministratori di stati e città importanti come Rio de Janeiro e San Paolo. (Res)