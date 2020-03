Business news: Messico, coronavirus, trovata intesa con Usa per proteggere economia alla frontiera

- Il Messico e gli Stati Uniti hanno trovato una intesa per "proteggere l'attività economica alla frontiera", compatibile con le misure volute da Washington per arginare l'emergenza del nuovo coronavirus. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, riportando i colloqui "molto intensi" avuti con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. "La nostra preoccupazione era ed è quella che le misure per ridurre la propagazione del virus non incidesse in maniera decisiva sull'attività economica e nell'occupazione", ha detto il ministro annunciando che non si procederà a una chiusura delle frontiere: "Si sarebbero potute chiudere se on avessimo parlato",ha detto. Le parti hanno stilato una lista delle attività da salvaguardare: le attività commerciali e la logistica ad esse associata, il trasporto merci, il lavoro che richiede il passaggio quotidiano della frontiera e tutti i servizi indispensabili. Al tempo stesso "si inviteranno le persone a non compiere viaggi oltre frontiera che non siano essenziali per il lavoro o la salute". (Res)