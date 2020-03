Business news: Messico, consultazione pubblica ferma cantieri del birrificio Constellation Brands

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa Constellation Brands dovrà chiudere i cantieri del birrificio in costruzione a Mexicali, nello Stato messicano della Bassa California. È il verdetto della consultazione pubblica indetta dal presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador. Il "no" alla prosecuzione del progetto ha ottenuto il 76,1 per cento dei voti, contro il 23 per cento di "sì". Al voto, celebrato nonostante l'emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus, hanno partecipato 36.781 persone. La decisione di coinvolgere la popolazione locale nell’esame del progetto imprenditoriale segue le polemiche che diverse associazioni cittadine hanno aperto per possibili danni all’ambiente, soprattutto per il timore di consumi e inquinamento eccessivo delle acque. L'agenzia delle acque (Conagua), "non darà più i permessi per le operazioni e il governo si metterà in contatt9o con l'impresa per il risarcimento dei danni", ha detto il ministero dell'Interno notificando una conclusione che ha già causato polemiche. (Res)