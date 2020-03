Coronavirus: Gallera, curva stabile in tutta la Lombardia, ma decessi sono ultimo dato a scendere (3)

- E questo risultato, secondo Gallera, "è un successo di ogni cittadino che in maniera seria e responsabile rimane a casa e sta combattendo una battaglia che sta dando dei risultati". "Dobbiamo assolutamente continuare ancora qualche settimana, perché quella linea deve scendere, dobbiamo farla scendere. Siamo convinti che nelle prossime settimane scenderà, perché lo sforzo che voi state facendo rimanendo a casa è encomiabile e sta producendo e continuerà a produrre risultati", ha concluso Gallera, che con l'occasione ha voluto difendere il "grande lavoro scientifico che c'è dietro a tutto quello che fa Regione Lombardia, non solo sul campo, ma anche nella costruzione di una strategia di azione" e "la forza del nostro sistema di salute pubblico, che qualcuno in questi giorni ha messo un po' in discussione, che è un sistema invece molto forte, che ha fatto all'inizio un lavoro straordinario di contact checking". (Rem)