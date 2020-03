Coronavirus: Di Stefano (Sesto S. Giovanni) governo fa elemosina con i nostri soldi, vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ultimo decreto del governo è l’ennesima presa in giro ai Comuni, lasciati da soli a gestire l’emergenza". Lo dichiara in una nota il sindaco di Sesto San Giovanni (MI), Roberto Di Stefano. "I sestesi devono sapere che i 4 miliardi e 300 milioni annunciati ieri sera dal premier Conte non sono soldi che lo Stato dà ai Comuni, ma sono l’anticipo di quello che lo Stato deve già ai Comuni per il fondo di solidarietà comunale, alimentato dai soldi dei Comuni stessi. In sostanza stanno facendo l’elemosina con i nostri soldi. Questa è una vergogna e un’umiliazione", dichiara il primo cittadino. “Mi sono confrontato con i colleghi sindaci del Nord Milano - riferisce - e ci chiediamo come verranno ripartiti questi soldi. Come al solito il premier Conte ha fatto il tradizionale annuncio in tv senza entrare nel merito della questione e soprattutto senza dare indicazioni chiare ai sindaci e ai cittadini. Risultato: ci stanno arrivando diverse domande dal territorio, ma purtroppo non siamo in grado di dare una risposta perché il governo non ci ha dato nessuna spiegazione". (segue) (com)