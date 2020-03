Coronavirus: Di Stefano (Sesto S. Giovanni) governo fa elemosina con i nostri soldi, vergogna (2)

- "La cosa grave, inoltre, è che a Roma non tengono conto dell'incidenza dei contagi e questo danneggia sia la Lombardia in generale che la nostra Sesto San Giovanni, dove stiamo gestendo ben 362 casi in città tra contagiati al coronavirus e persone in isolamento. Noi pretendiamo risposte rapide e chiare. Se tocca al Comune individuare la platea dei beneficiari, applicando i criteri definiti a livello nazionale, i cittadini che non hanno fatto mai l'Isee come dovranno comportarsi? I Caf sono chiusi, gli uffici funzionano solo online, come dovranno fare a presentare la domanda?", si chiede Di Stefano. "A noi - conclude - servono fondi per erogare servizi, non che il governo giochi a fare lo scaricabarile. Non ci siamo mai tirati indietro e anche in questo periodo di forte difficoltà continueremo a lavorare per il bene dei cittadini col massimo impegno, ma non possiamo accettare di fare da capro espiatorio per le gravi mancanze del governo”. (com)