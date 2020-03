Coronavirus: Richeldi, vitamina D non cura

- "La vitamina D va integrata quando è carente, ma non ha a che fare con il coronavirus. Ovviamente, una persona che ha carenza di questa vitamina ha un sistema immunitario non efficiente, ma non c'è alcun collegamento. Bisogna stare attenti anche perché attenzione abusandone si rischia l'insufficienza renale". Lo ha detto rispondendo ai cronisti a margine del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia il primario di pneumologia del policlinico Gemelli e membro della commissione tecnico scientifica del ministero della Sanità Luca Richeldi. (Rin)