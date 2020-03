Coronavirus: Mirabelli (Pd), morto Giovanni Faregna, ex consigliere municipale a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte è morto a causa del Covid-19 Giovanni Faregna, macchinista ferroviere in pensione, militante del Circolo Pd Rigoldi-Niguarda, che negli anni scorsi era stato anche consigliere del Municipio 9 a Milano. Lo fa sapere il vicepresidente dei senatori Pd Franco Mirabelli, che su Facebook scrive: "Ciao Gianni. Oggi questa maledetta malattia che ci sta cambiando la vita ci ha portato via un amico, una bella persona, un uomo mite e appassionato. Militante del Pd, impegnato nella società sempre, sapeva interpretare e rappresentare i sentimenti e i bisogni delle persone. Amava il suo quartiere, il suo partito e, prima di tutto, la sua famiglia". "Ci mancherà tanto con la sua voglia di capire e di chiarire. Grazie Gianni, che la terra ti sia lieve", conclude Mirabelli. (com)