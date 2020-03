Business news: Brasile, coronavirus, governo taglia allo zero per cento le prospettive di crescita del Pil 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano ha azzerato le aspettative di crescita economica per quest'anno. Il ministero dell'Economia ha ridotto le sue previsioni di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) dal 2,1 per cento allo 0,02 per cento. Dieci giorni fa, il governo aveva ridotto le previsioni di crescita economica, dal 2,4 per cento al 2,1 per cento. La drastica riduzione delle previsioni mostra il rapido deterioramento delle aspettative a causa dell'impatto dell'avanzamento del coronavirus. Tuttavia, le previsioni del governo sono più ottimiste di altri analisti. Le banche d'affari statunitensi JPMorgan e Goldman Sachs hanno pubblicato le stime più severe prevedendo una contrazione rispettivamente dell'1 (la scorsa settimana la stima era dell'1,6 per cento) e dello 0,9 per cento (la scorsa settimana la stima era dell'1,5 per cento). (Res)