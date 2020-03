Coronavirus: Gallera, in Lombardia 1592 positivi e 416 decessi in più in 24 ore

Milano, 29 mar 18:08 - (Agenzia Nova) - "I casi positivi sono 41.007, con un incremento di 1592, ieri eravamo a 2100, un dato che evidenzia quindi una riduzione. Sono 11613 ricoveri, qui c'è un aumento, +461 rispetto a ieri, sono 1328 terapie intensive, +9 rispetto a ieri". Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in collegamento da Palazzo Lombardia per il consueto aggiornamento sull'emergenza coronavirus. "Continuano a crescere i dimessi, 9255 (+293), ma crescono anche i deceduti, 6360, +416 rispetto a ieri - ha precisato Gallera - Chi decede è una persona che si ammala, entra in una terapia intensiva e poi muore, quando avremo il dato dei deceduti che comincia a ridursi saremo realmente su una china positiva, l'ultimo dato che migliorerà, è purtroppo fisiologico, è proprio quello dei deceduti".

