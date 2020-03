Coronavirus: vicepresidente Sala: da Lomagna/LC ventilatori per terapie intensive

- Il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, ha assistito oggi alla sperimentazione di un prototipo di ventilatore che potrà essere utilizzato per l'emergenza coronavirus. Lo sta sperimentando l'azienda Elemaster di Lomagna che è capofila del progetto 'Milano Ventilatore Meccanico', iniziativa di ricerca internazionale che coinvolge più di venti realtà scientifiche compresa l'Università di Milano-Bicocca. "La forza della genialità dei nostri scienziati e dei nostri imprenditori – ha commentato Fabrizio Sala – ci ha permesso di rispondere con tempestività al bisogno di apparecchiature che in questo momento sono di fondamentale importanza perché salvano le vite". (segue) (com)