Coronavirus: Asst Papa Giovanni XXIII, medici russi in visita a ospedale Bergamo per conoscere protocolli cura

- Il personale medico-infermieristico russo ha visitato in questi giorni l'ospedale di Bergamo per conoscere i protocolli impiegati nella cura e nell'assistenza dei malati Covid-19, così da potersi integrare con le equipe già al lavoro e poter cominciare, al termine della formazione necessaria, a collaborare nella gestione dei pazienti, a rinforzo del personale medico e infermieristico ospedaliero. Lo comunica in una nota l'Asst Papa Giovanni XXIII. Da domani i 32 sanitari russi, 28 medici e quattro infermieri, riceveranno un training analogo a quello offerto al personale dell'ospedale dall'inizio dell'emergenza, con l'ausilio di interpreti. (com)