Italia-Albania: Salvini telefona al premier Rama, generosità che non dimenticheremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'x ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, ha telefonato al premier albanese Edi Rama per ringraziarlo per l'invio di un team di 30 fra medici e infermieri in Italia per sostenere il sistema sanitario italiano nella lotta contro il coronavirus. "Ho telefonato al premier Edi Rama per ringraziarlo di questo splendido gesto di affetto per l’Italia. Grazie al popolo albanese e al suo governo: inviando medici e infermieri hanno dimostrato una sensibilità e una generosità che non dimenticheremo", ha scritto Salvini sulla sua pagina Facebook. L'aereo con a bordo il team di medici e infermieri è atterrato ieri a Fiumicino dove ad accoglierlo è stato il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, il quale ha ringraziato il premier Edi Rama e tutto il governo e popolo albanese per la "grande solidarietà" dimostrata. I medici albanesi, che opereranno a Bergamo e nelle zone più colpite dalla pandemia, aiuteranno il personale sanitario italiano per un mese e riceveranno 3 mila euro, che saranno erogati attraverso il fondo di riserva del bilancio statale albanese. (Res)